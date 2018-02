Vlaardingse gladheidsbestrijders maken carnavalslied over strooien

Het belooft een koude carnaval te worden. Gladheidsbestrijders van Vlaardingen steken hun collega's beneden de rivieren tijdens carnavalstijd een hart onder de riem met een carnavalslied.

Twaalf Vlaardingse gladheidsbestrijders hebben in hun vrije tijd een strooilied opgenomen. ‘De Vlaardingse Strooierts’ willen hun collega’s uit het carnavalsgebied toch nog een goed gevoel meegeven als zij tijdens het carnaval moeten strooien. Strooiers staan paraat om ongelukken door gladheid tijdens de optochten te voorkomen.

"Het idee is dat die strooiers in hun cabine toch nog een beetje van carnaval kunnen genieten, en er ook trots op zijn dat ze strooier zijn", vertelt strooier Roel Noordam.



Het lied ‘Zout is op!’ wordt dinsdag om 17:00 uur door ‘strooiwethouder’ Ruud van Harten aangeboden aan de ‘strooiwethouder’ van Kruikenstad Tilburg, Mario Jacobs. Die neemt het lied in ontvangst als vertegenwoordiger van alle strooiers van het carnavalsgebied.

De vlaardingse wethouder van verkeer zingt zelf ook mee op de opname, net als wethouder en locoburgemeester Arnout Hoekstra. De Vlaardingse Strooierts gaan samen met 'strooiwethouder' Van Harten naar Tilburg om het strooilied live te laten horen.