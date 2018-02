Deel dit artikel:











Brogno en Van Moorsel twijfelgevallen bij Sparta Loris Brogno

Het is nog onzeker of Loris Brogno en Paco van Moorsel woensdagavond namens Sparta in actie kunnen komen in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Beide spelers zijn licht geblesseerd.

Verder zijn doelmannen Roy Kortsmit en Leonard Nienhuis wederom afwezig bij de Rotterdammers. Kortsmit is nog altijd geblesseerd. Nienhuis ontbrak zondag ook al in de selectie van Sparta vanwege privé-omstandigheden. Jannik Huth zal daarom weer keepen. FC Utrecht-Sparta start woensdagavond om 18:30 uur in Stadion Galgenwaard. Dit duel is natuurlijk live te volgen via Radio Rijnmond.