Koeman nieuwe bondscoach van Oranje

Ronald Koeman is dinsdag officieel de nieuwe bondscoach van het Nederlands Elftal geworden. De oud-trainer en -speler van Feyenoord heeft bij de KNVB een contract getekend tot en met het WK 2022.

De aanstelling van Koeman hing al een tijdje in de lucht. Dinsdag werd het contract met de KNVB ondertekend. Eric Gudde uit Maassluis, Algemeen Directeur bij de voetbalbond, werkte in het verleden bij Feyenoord al met Koeman samen.

Ook Nico-Jan Hoogma, nu nog werkzaam als Algemeen Directeur bij Heracles Almelo, gaat aan de slag bij de voetbalbond. Hij wordt directeur topvoetbal. Zijn contract loopt tot juli 2022.

'Handvol kandidaten'

"We zijn blij dat Koeman en Hoogma hun woord hebben gegeven", aldus Gudde, die lang de tijd nam om de profielen van bondscoach en directeur topvoetbal op te stellen. "Er bleef maar een handvol kandidaten over. We moesten ook kijken of zij beschikbaar waren."

'Absolute eer'

Koeman is blij met zijn benoeming als trainer van het Nederlands Elftal: "Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik ambitie had om bondscoach te worden. Het is een absolute eer om voor de komende jaren de coach van het Nederlands elftal te zijn."

De voormalig trainer van Feyenoord zei op de persconferentie, op vraag van NOS, 'dat er genoeg talent is', maar dan zal het een en ander moeten veranderen: "Het kan zijn dat we niet de allerbeste spelers hebben. Dat wil niet zeggen dat je geen goed team kunt formeren. Daar zie ik toekomst in." Koeman wees op zijn ervaring in het buitenland. "Het is niet allemaal zo slecht als we denken."