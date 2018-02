Slachtoffer Bataclan oog in oog met terreurverdachte

Een mannetje van niks, zo omschrijft Ferry Zandvliet de man die verantwoordelijk is voor de aanslag in de Bataclan in Parijs. De Rotterdammer was bij de rechtszaak tegen de enige nog levende verdachte, Salah Abdeslam. "Het was een heel bijzondere ervaring."

Terroristen openden in november 2015 het vuur op meerdere plekken in Parijs. De meeste slachtoffers vielen in de concertzaal Bataclan. Zandvliet overleefde die terreuraanval waarbij 130 mensen omkwamen.

Abdeslam stond maandag nog niet terecht voor de aanslag in Parijs, maar omdat hij zou hebben geschoten op agenten in België.

Zandvliet was in eerste instantie niet van plan naar de rechtszaak te gaan. Toch besloten hij en zijn vriend en mede-overlevende Bob te gaan. "Ik wilde het brein achter de aanslag weleens zien."

Doodstil



De Rotterdammer vond het 'best wel een heftig moment' toen Abdeslam de rechtszaal binnenkwam. Slechts 3 meter zat er tussen hem en de terreurverdachte.

"De deur ging open en het was doodstil. Er waren twee agenten met bivakmutsen op bij. Het was een kleine zaal, dus we zaten twee banken achter hem. Hij keek één keer om. Ik heb 'm niet aangekeken, maar wel in vol ornaat gezien. Het hele plaatje was indrukwekkend."

Reactie



Antwoorden kreeg Zandvliet niet. Abdeslam reageerde niet inhoudelijk op de zaak, wat hem volgens Zandvliet flink wat geroezemoes vanuit de zaal opleverde.

"Hij zei dat hij niets te melden had en alleen verantwoordelijkheid verschuldigd was aan de profeet Mohammed. Het deed me niet veel. Ik had geen excuses verwacht. Dat had ik ook niks waard gevonden. Ik vond het al bijzonder om zijn stem te horen."

Mediacircus



Media uit binnen- en buitenland waren naar de rechtszaak gekomen. "Ik vond dat wel intimiderend", vertelt de Rotterdammer. "Allerlei media doken op mij. Dat was niet fijn. Je moet je voorstellen dat je op een begrafenis zit en allemaal pers om je heen zit."

Beest



Zandvliet heeft de aanslag inmiddels grotendeels verwerkt. Mede doordat Abdeslam gepakt is.

"Hij zit tussen vier muren en wordt als een beest behandeld. Dat geeft een fijn gevoel, is zijn verdiende loon en voegt iets toe aan het verwerken."