Man beroofd van envelop met geld in Rotterdam-Overschie

Een 52-jarige man uit Bleiswijk is dinsdagochtend in Rotterdam beroofd van een envelop met bedrijfsgeld. Dat gebeurde rond 08.45 uur bij een geldstortautomaat op de Burgemeester Baumannlaan in Overschie.

Het slachtoffer was net bezig de envelop in de automaat te stoppen toen de twee mannen hem sloegen en van de envelop beroofden. Direct begon de politie een zoektocht. Die liep op niets uit. De ene overvaller was ongeveer 25 jaar oud en de andere rond 20 jaar. De politie zoekt naar getuigen.