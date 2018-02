Arjan Erkel: 'Ik pas niet meer in mijn eigen shirts'

"Het is bijna een Che Guevara shirt, maar ik pas er niet meer in".

Arjan Erkel ontving deze week twee sporttassen met persoonlijk archiefmateriaal van Artsen Zonder Grenzen (AZG). De Rotterdammer was in 2002 in Dagestan werkzaam voor de hulporganisatie maar werd op 12 augustus van dat jaar gegijzeld. Na 607 dagen kwam hij vrij.

Arjan Erkel kreeg eerder een belletje van AZG. "Vanwege een verbouwing ging men het archief opruimen en stuitte op allerlei spullen die met mijn ontvoering te maken hadden", zegt Erkel (47). Het gaat om ordnermappen vol knipsels van allerlei kranten en tijdschriften uit binnen- en buitenland, kindertekeningen, brieven, kaarten, t-shirts, contracten en stickers.

"Het is weer ontroerend om allemaal te lezen hoe mensen toen meeleefden, wildvreemden ook. En dat terwijl ik me eenzaam zat te verbijten of er überhaupt iets gebeurde in Nederland", vertelt Erkel.

Vrijheid van Denken en Doen

Arjan Erkel, vader van drie dochters en getrouwd met een Dagestaanse, heeft zijn ontvoering goed verwerkt. "Tuurlijk denk je nu weer terug aan die tijd, maar ik zie nu ook weer al het goede dat uit de mensen kwam in die periode".

Erkel probeert die eenzame opsluiting met het grote publiek te delen in een reeks theatervoorstellingen. Samen met ex-Normaal gitarist Jan Wilm Tolkamp trekt hij met 'Vrijheid van Denken en Doen' door het land.

Of de boven water gekomen spullen in de theatershow een rol krijgen weet Arjan nog niet. "Het gaat heel erg over mijn eenzame periode daar. De setting van mijn Dagestaanse verblijf is zelfs nagebouwd. Misschien komt er wel een vervolg en dan gebruik ik het zeker."

Daar pas ik niet meer in, man

In de persoonlijke archieven van Arjan Erkel zit ook materiaal van RTV Rijnmond dat veel aandacht had voor de ontvoeringszaak van Erkel in 2002 tot 2004. "Ik heb dat boven liggen en het doet me nog altijd goed dat zoveel mensen met mijn lot bezig waren, jullie ook."

De vele t-shirts die in de sporttas zitten gaat hij niet dragen als hij door Rotterdam loopt. "Daar pas ik niet meer in, man", zegt hij lachend tegen verslaggever Ronald van Oudheusden. "En nu ga ik met de kinderen schaatsen", besluit hij. De Rotterdamse vrijheid is ze zeer gegund.