KOORTS: Politiek debat in het gemeentehuis van Hellevoetsluis Hellevoetsluis Hellevoetsluis

Rijnmond Nu gaat langs bij verschillende gemeentes in de regio om te kijken wat daar te beleven valt, wat de problemen zijn en waar de gemeente naar toe wil. De vierde lokatie-uitzending in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is in het gemeentehuis van Hellevoetsluis!

Geschreven door Danique Crijnen

Het debat wordt gepresenteerd door Ruud de Boer en co-presentator Dick Bosgieter namens Linq FM. In de eerste twee uren van Rijnmond Nu veel nieuws en actualiteiten onder meer uit Hellevoetsluis. En in het derde uur het KOORTS-debat met politici uit de gemeente Hellevoetsluis over de thema's woningbouw, invulling van het industrie en participatie. Reageren? NU@Rijnmond.nl of #RijnmondNu ! Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur. Luister de uitzending terug door de foto's te swipen of op door de luidsprekertjes te klikken.