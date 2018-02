Deel dit artikel:











Leden No Surrender blijven in cel na steekpartij Ridderkerk

Twee kopstukken van de Haagse afdeling van motorclub No Surrender blijven in de cel. Ze worden verdacht van een mislukte liquidatie in Ridderkerk, eind 2016.

Hun advocaat had om opheffing van hun voorlopige hechtenis gevraagd, maar daar ging de rechter niet in mee. De twee zouden samen met een derde verdachte, die geen lid is van No Surrender, op de Tinstraat een man in elkaar hebben geslagen en neergestoken. De drie zitten al tien maanden vast.