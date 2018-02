Raadsvragen over gestolen auto's in Rotterdam

Gemiddeld werden er in 2017 in Rotterdam drie auto’s per dag gestolen. In totaal werden er 1111 gevallen van een ontvreemde personenauto gemeld, blijkt uit een rapport van Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (StAVc).

In heel Nederland waren er 8.257 autodiefstallen, daarmee wordt bijna 1 op de 7 diefstallen in onze politieregio gepleegd. VVD Rotterdam wil van de wethouder weten of cameratoezicht dit aantal naar beneden kan brengen.

VVD-lijsttrekker Vincent Karremans herkent het probleem uit de wijken. "Van de mensen waarmee we op campagne aan de deur praten over hun wijk, horen we dat zo’n inbraak en diefstal een enorme impact heeft op hun veiligheidsgevoel. Vaak gebeurt het in buurten wat verder af van het centrum, waar de politie toch al minder komt."

Afschrikken

Hij denkt dat inzet van mobiel cameratoezicht een oplossing kan bieden. "Daarmee kunnen in- en uitvalswegen van kwetsbare buurten in de gaten worden gehouden zodra er weer een inbraak- en diefstalgolf dreigt. Dat helpt de daders opsporen, maar het schrikt ook af."

Huidig fractievoorzitter Jan-Willem Verheij heeft raadsvragen gesteld. "Wat kost het om de in- en uitvalswegen van een wijk van camera’s te voorzien?", vraagt hij. Ook wil Verheij weten in welke wijken dit toezicht al wordt toegepast en waarom in deze wijken.