'Gemeente moet voortouw nemen tegen Turks-Koerdische spanningen' Het protest zaterdag van Koerden in Rotterdam. Foto: MediaTV

Gemeenten moeten Turken en Koerden in Nederland met elkaar in gesprek laten gaan. Dat is nodig om spanningen tussen de twee bevolkingsgroepen te verminderen, schrijft minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer na vragen van kamerlid Kuzu van Denk.

Sinds de Turkse militaire inval in de Koerdische regio Afrin in Syrië lopen de spanningen tussen Turken en Koerden hoog op. Turkije ziet de regio als bolwerk van PKK-strijders. Grapperhaus wil niet dat het conflict in Nederland leidt tot verstoringen van de openbare orde, bedreigingen of intimidaties. Maar vreedzame demonstraties moeten gewoon mogelijk zijn, vindt Grapperhaus. ''De Grondwet en de Wet openbare manifestaties staan beperkingen van

demonstraties alleen toe ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het

verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden'', aldus Grapperhaus. Kuzu vindt dat demonstraties van Koerdische PKK-sympathisanten zouden moeten worden verboden. "De PKK is een Europees erkende en door Nederland erkende terroristische organisatie. Toch is het mogelijk dat sympathisanten van deze terroristische organisatie met hun vlaggen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht mogen zwaaien", aldus Kuzu op Facebook. Vrijdag was er in Rotterdam een spontane Turkse demonstratie, een dag later gingen de Koerden de straat op. Zij hadden wel toestemming voor het protest aangevraagd en gekregen.