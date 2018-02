'Ratjetoe aan flitspalen op Groene Kruisweg'

Als het aan de PvdA in Nissewaard ligt, keert de flitspaal terug op de kruising van de Groene Kruisweg met de Malledijk en de Borgtweg.

De Groene Kruisweg is de afgelopen tijd op de schop gegaan. Enkele flitspalen zijn daarbij verdwenen. Dat is niet goed voor de verkeersveiligheid, vindt de PvdA.

Vooral het gewraakte kruispunt met de Malledijk is gevaarlijk. De PvdA in Nissewaard wil dat de gemeente uitzoekt wie er verantwoordelijk is voor het plaatsen of weghalen van flitspalen.

Volgens de partij wijzen nu allerlei instanties als de provincie, het Centraal Justitieel Incassobureau en de politie naar elkaar.

Deze week is wel weer een flitspaal teruggeplaatst bij de ingang van Geervliet.