Verkiezingsdebat Hellevoetsluis: zonder fusie een driekoppig monster

Een mogelijke fusie tussen de gemeentes Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Het leidde dinsdagavond tot een stevige discussie tijdens het verkiezingsdebat van Radio Rijnmond en de lokale omroep Linq Meda in Hellevoetsluis.

In de drie gemeentes gaat dit jaar eerst een ambtelijke samenwerking van start. Die wordt als serieuze voorbode beschouwd van de komst van een fusie-gemeente, die Voorne moet gaan heten.

Waar de ene partij fanatiek voor deze samengang is, bleek de andere partij in het door Radio Rijnmond mede-georganiseerde debat juist tegen deze fusie. De gemeentelijke herindeling is voor de politici uit Hellevoetsluis een heikel onderwerp.

Goedkoper

Voor D66 kan het niet proces snel genoeg gaan. "Wat ons betreft had het nu al Voorne geheten'', vond fractievoorzitter Mieke Bakker. "Wij hebben destijds ingestemd met de ambtelijke fusie, want dat was het best haalbare op dat moment. Maar we moeten verder. De ambtelijke fusie is een dure stap, direct fuseren had veel goedkoper geweest.''

Dat de komende ambtelijke samenwerking een voorbode is, is voor PvdA wel duidelijk. "Uiteindelijk kan het niet anders. Anders blijven we met een driekoppig monster zitten'', vond lijsttrekker Daan Dankaart.

"De identiteiten van de dorpen moet vooral behouden blijven", stelde fractievoorzitter Aart-Jan Spoon van de VVD. "Maar dat heeft niks te maken met hoe zo'n dorp wordt aangestuurd. De gemeentes zouden best samen kunnen gaan."

Goed voorbeeld

Spoon wees op een goed voorbeeld vlakbij: "het voorbeeld ligt een eiland zuidelijker. Daar zijn vier gemeentes jarenlang tegen elkaar aan het strijden geweest. Nu gebruiken ze die energie om naar buiten te treden. Dat gaat de goede kant op. Goeree-Overflakkee ontwikkelt zich en Voorne staat stil. Vandaar: een gemeente Voorne."

GroenLinks bleek het daar niet mee eens. "Een gemeente Voorne klinkt leuk, maar zolang er geen daadkracht is binnen de drie gemeentes heeft dit geen zin'', stelde Bianca Verschoor. "Wij zijn voorstander om er nu geen enkele gemeente van te maken."

Draagvlak

Ook Inwonersbelangen Hellevoetsluis hield een slag om de arm. ,,Het is nog lang niet zover,'' vond fractievoorzitter Rien Kap. "We zijn net begonnen met een ambtelijke fusie. Die gaan we eerst voor elkaar maken. Dan gaan we kijken hoe het verder moet met Voorne. Een gemeente? Of ik dat zie zitten? Het draagvlak moet er zijn.''

Dat draagvlak is essentieel, vond ook CDA. Fractievoorzitter Hans van der Velde: "Als er draagvlak is opteert CDA voor een gemeente Voorne.''

Radio Rijnmond komt de komende tijd vrijwel dagelijks om 18:00 uur uit een andere gemeente in de regio met het programma KOORTS. Dinsdag was presentator Ruud de Boer te gast in Hellevoetsluis. Ook de lokale omroep Linq Media zond het debat uit.