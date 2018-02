Deel dit artikel:











Jip Jurg overleed na ruzie over meegenomen glas van feest Jip Jurg

Rotterdammer Jip Jurg, die eind vorige maand overleed na een vechtpartij op het Schouwburgplein in zijn woonplaats, had kort ervoor ruzie met drie beveiligers. Hij was aangesproken, omdat hij met een glas in zijn hand uit de Rotterdamse Schouwburg liep.Dat meldde de politie dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht.

In de Rotterdamse Schouwbrug was op dat moment een feest aan de gang van het Filmfestival. Jip zou niet op de beveiligers hebben gereageerd. Daarna ontstond de vechtpartij. Jip nam nog een taxi naar huis. Anderhalve dag later overleed hij als gevolg van inwendig letsel. De politie heeft drie beveiligers aangehouden. Een van hen, de hoofdverdachte, zit nog vast . De politie zoekt getuigen van de mishandeling. Jip Jurg is dinsdag gecremeerd. De zaak komt donderdag ook uitgebreid aan bod in het programma Bureau Rijnmond op TV Rijnmond.