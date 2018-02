Brandjes rond flat in Vlaardingen

Aan twee kanten van een flat in Vlaardingen heeft dinsdag brand gewoed. De brandweer werd halverwege de avond gealarmeerd door bewoners die op de begane grond meerdere brandjes zagen.

Zowel aan de voorkant als achterkant van de flat aan de Koninginnelaan was meubilair tegen de gevel gezet, dat in brand was gevlogen.

De brandweer was snel ter plaatse en bluste de brandjes. De kelderruimte van de flat stond vol rook en moest geventileerd worden. Daarna werd alles weer vrijgeven. De politie doet onderzoek.