D66-lijsttrekker: stop met de Rotterdamwet

Rotterdamse lijsttrekkers met elkaar in debat op Albeda college

D66 wil af van de Rotterdamwet. Dat zei lijsttrekker Saïd Kasmi dinsdagavond tijdens het Grote Jongeren Lijksttrekkersdebat op het Albeda College in Rotterdam. Opvallend, omdat D66 de afgelopen 8 jaar heeft meegewerkt aan het uitbreiden van de wet, naar steeds meer wijken.

Met deze wet kan een woning worden geweigerd aan mensen met een laag inkomen die minder dan zes jaar in de stad wonen. De wet is van toepassing op vijf wijken in Rotterdam, en andere gemeenten zijn de wet ook gaan gebruiken. Half januari verlengde de Rotterdamse gemeenteraad de Rotterdamwet.

Tijdens het jongerendebat gingen verschillende lijsttrekkers met elkaar in discussie over onderwerpen als cultuur, werk en discriminatie. Stephan van Baarle van DENK zocht de confrontatie met Leefbaar Rotterdam. "Leefbaar Rotterdam zegt tegen heel veel Rotterdammers: Je deugt niet vanwege je afkomst."

Vlaggen

"Wij zien er geen heil in om met vlaggen van andere landen de straat op te gaan", reageerde Bart-Joost van Rij van Leefbaar Rotterdam, verwijzend naar de partij van Van Baarle.

Toen Tim Versnel van de VVD begon over de 'patseraanpak', waarbij jongens in dure auto's worden gecontroleerd, kreeg hij kritiek van Chaimae Fadis van Young010. "Ga je dan niet etnisch profileren?", vroeg ze. De twee beloofden bij de borrel verder in debat te gaan.