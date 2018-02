Rotterdammers zijn minst vermogend

Rotterdamse huishoudens hebben het laagste vermogen van heel Nederland, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het gemiddelde vermogen van de Rotterdammers was 1900 euro per huishouden.

Dat het zo laag is, komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek omdat in Rotterdam veel studenten, uitkeringsgerechtigden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond telt. Die hebben meestal geen eigen huis of hoge spaarrekening.

Schiedam staat op plek elf van gemeenten met de laagste vermogens. De gemeente Laren is de rijkste gemeente als het gaat om vermogen. Daar bezitten de huishoudens gemiddeld 280 duizend euro.

Giessenlanden is het meest vermogend van onze regio met 135 duizend euro per huishouden.