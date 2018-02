Deel dit artikel:











Henk gaat kamperen op de poolcirkel Henk slaapt ook deze fietstocht in een tentje. Eerder fietste hij al door het noorden van Italië en daar sliep hij ook in een tent. Dit is de route die Henk wil afleggen.

"Het sneeuwt nu ook best wel hard. Het wordt dus een leuk vertrek", vertelt Henk van Dillen woensdag op Radio Rijnmond. Even later stapte hij in Sint Petersburg op de fiets richting het Noorse Alta, net boven de Poolcirkel.

De Rotterdammer maakt graag opvallende tochten: van rondtrekken door de Schotse Hooglanden op een skateboard tot een fietstocht van Rotterdam naar Singapore . "Een maandje alleen op de fiets, dat is echt iets waar ik heel erg naar uitkijk", vertelt de geboren Alblasserdammer. Meer dan een maand vrij kon hij niet krijgen, dus bedacht hij dit project. "Het moest heel tof en heel uitdagend zijn, maar weer 16 duizend kilometer afleggen ging niet lukken in deze tijd." Bij -10 in een tentje

De nachten brengt Van Dillen door in zijn tentje. "Ik draag veel laagjes en heb een supersonische slaapzak. Ik weet dat er risico's zijn, maar ik ben goed voorbereid. Ik moet vooral heel goed voor mezelf zorgen." "De telefoonverbinding moet overal wel werken", denkt de Rotterdammer. "Of de internetverbinding het doet, is spannender. Telefoons werken bij -10 sowieso minder goed. De batterij gaat veel sneller leeg." Bandjes met spikes

Voor zijn fietstocht naar Singapore had Van Dillen een gammele tweedehandsfiets gekocht. Daar had hij best veel problemen mee, zo had hij bijna zestig keer een lekke band. Nu heeft hij weer een tweedehandsfiets, maar deze is 'niet zo gammel'. "Er zitten ook speciale banden onder, met van die spikes. Het is hier een grote, witte wereld en anders is het onmogelijk om hier te fietsen."