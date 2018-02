Vijf tips over…gewoon normaal lopen

Coach Gerben van het Rijnmond Running Team geeft elke week vijf tips over van alles waar je tegenaan kunt lopen in de voorbereidingen op de marathon van Rotterdam.

Deze week: hoe voorkom je dat mensen ‘houten klaas’ naar je roepen of dat je bij kilometer 38 van de marathon loopt te sloffen in plaats van loopt te lopen te hardlopen?

Tip 1: Laten we met het ergste beginnen, want eerlijk is eerlijk, menig hardloper verfoeit het volgende: oefeningen voor een stevige core. Ofwel: buikspieren trainen, rugspieren, heupen, bilspieren, bovenbenen. Het verbetert je houding waardoor je makkelijker in staat bent gedurende een lange tijd ‘normaal’ te blijven lopen. Het liefst doe je dit soort oefeningen twee keer per week gedurende 20 minuten tot een half uur.

Tip 2: Dan een simpel trucje om wat rechter op te lopen: bedenk jezelf tijdens je training dat er aan je kruin een touwtje naar boven gespannen staat. En aan de wolkenhemel is er iemand die daar stevig aan trekt. Je gaat spontaan minder onderuit gezakt vooruit.

Tip 3: Ben je blij dat je loopt? Ja toch zeker? Het is immers het mooiste van het mooiste dat je straks op de Coolsingel de armen in de lucht mag zwaaien na 42,195 kilometer. Wees dus een trotse loper. Ofwel truc nummer 2: gooi je borsten vooruit. Niet overdreven natuurlijk, maar gewoon net even laten zien dat je trots bent dat je mag en kan hardlopen. Je krijgt op deze manier ook meer zuurstof binnen.

Tip 4: Voorkom dat je al te grote passen neemt. Wist je dat de ideale pasfrequentie tijdens een gemiddelde duurloop rond de 180 stappen per minuut ligt? Probeer het maar eens. Je zult ondervinden dat je daar hard voor moet werken. Te grote stappen (en dus te weinig passen per minuut) is blessuregevoeliger en zorgt voor onnodig energieverlies.

Tip 5: Wat doe je als je iets niet weet? Precies, je trekt je schouders op. Menig hardloper loopt continue alsof hij niets weet. En weet je hoeveel energie dat kost? Heel, heel veel. Probeer je schouders ontspannen te laten hangen en laat je armen en benen het werk gewoon doen. Je schouders willen gewoon hangen.