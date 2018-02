Vermiste jongens (8) uit Rotterdam-Ommoord weer terecht

De politie in Rotterdam-Ommoord heeft woensdagochtend met meerdere eenheden en de politiehelikopter gezocht naar twee vermiste jongens. De twee waren woensdagochtend niet op school aangekomen. Beide achtjarigen zijn weer terecht.

De jongens waren woensdagochtend niet naar hun eigen school gegaan, maar naar de school waar ze eerst samen les hadden.

Ze hadden samen met een taxi bij hun nieuwe school in Rotterdam-Ommoord moeten arriveren, zegt een woordvoerder van de politie. Onduidelijk is nog of de twee wel in de taxi zijn gestapt.

Het ging om om kinderen die 'speciale zorg' nodig hebben, zegt de woordvoerder. Daarom was de zoekactie zo groot aangepakt.