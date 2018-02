Win kaarten voor de openingsavond van het ABN Amro WTT

Vanaf maandag is er weer een week lang toptennis te zien in Ahoy tijdens het 45e ABN AMRO World Tennis Tournament. En jij kan bij de openingsavond zijn!

Tijdens de hele week zal er iedere dag weer de talkshow Tennis Plaza te zien zijn, waarin we bijzondere gasten ontvangen. Ook zal het radio-programma Middag aan de Maas de hele week vanuit Ahoy komen.