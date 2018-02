Deel dit artikel:











Hoofd financiën BOOR heeft tijdelijk twee petten Foto: archief

Het hoofd financiën van onderwijskoepel BOOR in Rotterdam is tijdelijk ook de baas geworden van PPO, het samenwerkingsverband voor passend onderwijs in de stad. De combinatie van functies is opvallend, omdat er directe geldstromen zijn tussen beide organisaties.

BOOR zegt in een reactie dat de benoeming tijdelijk is, omdat de huidig bestuurder is vertrokken en er niet snel een opvolger kon worden gevonden. Daarnaast zijn alle aangesloten schoolverenigingen en stichtingen in een bijeenkomst akkoord gegaan met de aanstelling. Ook is er voldoende toezicht om strijdige handelingen te voorkomen. Schijn van belangenverstrengeling

Desondanks hebben mensen uit de Rotterdamse onderwijswereld zich bij RTV Rijnmond gemeld over de gang van zaken. Zij maken zich zorgen over de schijn van belangenverstrengeling. Die angst is er mede omdat BOOR in 2011 met een zaak van bouwfraude werd geconfronteerd. De verdachten in de zaak kwamen vorig jaar voor de rechter De fraude beperkte zich niet alleen tot Rotterdam. De hoofdverdachte was voor zijn overstap naar BOOR hoofd bouwzaken bij Lucas Onderwijs in Den Haag. Er waren ook daar verdachte transacties. De man werd niet vervolgd, maar vertrok wel bij Lucas. Wantoestanden voorkomen

Baas bij Lucas was toen Huub van Blijswijk, de huidige voorzitter van het bestuur van BOOR. Van Blijswijk is daarnaast de voorzitter van het toezicht op PPO, waar zijn hoofd financiële zaken aan de slag gaat. Leefbaar Rotterdam stelde vanwege de Haagse affaire al vragen bij de benoeming van Van Blijswijk in 2013. Ruim vier jaar geleden stelde een commissie (onder leiding van Femke Halsema) namens de PO-raad vast dat in het onderwijs een cultuurverandering moet komen om wantoestanden, zoals de BOOR-fraude, te voorkomen.