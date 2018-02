Twintig partijen doen mee aan verkiezingen Rotterdam

Deel dit artikel:











Aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam doen in maart twintig partijen mee. Dat zijn er meer dan bij voorgaande verkiezingen. Vier jaar geleden deden er zeventien partijen mee, in 2010 waren dat er nog dertien.

Naast de tien partijen die nu al actief zijn in de raad zijn er dus nog eens tien nieuwkomers. De PVV, DENK en 50PLUS zijn landelijk al actief en doen nu ook mee op lokaal niveau in Rotterdam. Ook de orthodox-christelijke partij Jezus Leeft deed al vaker aan verkiezingen mee. De nieuwe partij Ubuntu Connected Front (UCF), die zich richt op Caraïbische en Afrikaanse Rotterdammers, doet zowel in Rotterdam als in Amsterdam mee aan de verkiezingen. Lokale partijen

De andere partijen zijn lokale Rotterdamse partijen. Stadsinitiatief Rotterdam werd opgericht door ex-D66'er Jos Verveen . Andere Rotterdamse partijen zijn De Nieuwe Rotterdamsche Partij, Jong Rotterdam en Beweging Armoedebestrijding Rotterdam. Vier partijen spannen de kroon met 50 kandidaten op de lijst; Leefbaar Rotterdam, CDA, GroenLinks en Nida Rotterdam. De kortste lijst is die van Jezus Leeft, die partij heeft slechts één kandidaat, de Broederschapspartij heeft er twee, evenals Jong Rotterdam. Versplintering

Veel betrokkenen vrezen een versplintering van de Rotterdamse gemeenteraad. De kans is aanwezig dat er straks veertien partijen in de raad zitten, dat kan de bestuurbaarheid van de stad in gevaar brengen. Hoogleraar Politicologie Rinus van Schendelen ziet dat probleem niet