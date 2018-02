Proces Rotterdamse 'prostitutiemoorden' niet uitgesteld

De advocaat van de Schiedamse moordverdachte Albert B. vindt dat de rechtszaak voorlopig moet worden stilgelegd. De Rotterdamse rechter heeft het verzoek woensdag afgewezen.

De 59-jarige man zou in 1990 en 1991 twee vrouwen hebben vermoord in Rotterdam. Maar volgens zijn advocaat begrijpt hij helemaal niet waarom hij terechtstaat.

B. zou volkomen warrige verhalen vertellen waar geen touw aan vast te knopen is, aldus de advocaat.







Volgens de rechter weet de Schiedammer wel degelijk dat hij van twee moorden wordt verdacht. De zaak wordt daarom niet uitgesteld.

DNA

De man zit vast omdat zijn DNA is gevonden bij de twee slachtoffers. Tijdens de korte zitting woensdag vertelde B. dat hij destijds regelmatig seks met vrouwen had in de open lucht.

De rechtszaak wordt op korte termijn voortgezet.