Dierenasiel blij met chipplicht voor katten

Een Kamermeerderheid wil katteneigenaren verplichten hun dieren te laten chippen. De gemeenten Rotterdam, Utrecht en Amsterdam pleitten daar in 2017 al voor.

Met een chip kan de eigenaar van een kat achterhaald worden. Dierenasiels vangen jaarlijks duizenden katten op. De chipplicht zou ook een oplossing zijn voor zwerfkatten.

"Dat wist ik nog helemaal niet, maar daar ben ik heel blij mee. Super!", reageert Linda de Jager van Stichting Dierenasiel Sliedrecht.

De informatie die op een chip staat verschilt per databank. Soms staan er namen bij, maar altijd staat er een telefoonnummer op. De meeste katten die bij het asiel binnenkomen zijn niet gechipt en dus kan de eigenaar niet gevonden worden.

Meer wel dan niet

"Als je ziet hoe vaak katten niet gechipt worden binnengebracht en we de eigenaren niet kunnen achterhalen. Dat gebeurt meer wel dan niet", vertelt De Jager. "Chippen kan ook voorkomen dat eigenaren zomaar de kat op straat gooien."

Katten die zonder chip het asiel binnenkomen worden met foto op de website gezet. Eigenaren hebben dan twee weken de tijd om hun kat op te halen. Daarna kan een kat geadopteerd worden.

Kattencafé

Ook Loys Tulp van het Rotterdamse kattencafé Pebbles is blij met de Kamermeerderheid voor een chipplicht. "Ik heb het gelezen, wij zijn voorstanders. We hebben vorig jaar nog posters opgehangen van twee vrouwen die daar actie voor voerden."

Alle katten in Kattencafé Pebbles komen bij het asiel vandaan en zijn gechipt. "Gelukkig is er tot nu toe nog nooit een kat ontsnapt. We letten er natuurlijk heel goed op en de mensen die hier komen ook. En voor de zekerheid hebben we een dubbele deur", vertelt Loys Tulp.

Voor honden is een chip al verplicht. Partijen die tegen de chipplicht zijn, vinden onder andere de kosten en het papierwerk een bezwaar. Ook betwijfelen ze of het de problemen met zwerfkatten oplost. Een kat chippen kost ongeveer 30 euro.