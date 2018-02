Laatste marinier van de strijd om de Maasbruggen overleden

De laatste marinier die vocht in de strijd om de Maasbruggen tegen de Duitse invasie van Rotterdam is overleden. William ‘Bill’ Ramakers is in de nacht van dinsdag op woensdag op 95-jarige leeftijd gestorven.

Ramakers vocht als 17-jarige jongen mee met de mariniers die Rotterdam verdedigden in de meidagen van 1940. Hij was toen nog in opleiding bij de mariniers. Ramakers was krijgsgevangen gemaakt, maar wist te ontsnappen.

Rotterdam nog één keer zien

Defensie wist tot 2014 niets af van de oud-marinier die al jaren in Canada woonde. Hij nam zelf contact op met het ministerie. Hij schreef dat hij wenste nog één keer Nederland, en zeker Rotterdam te mogen bezoeken . Die zomer kwam hij weer naar Nederland.

In 2014 woonde Ramakers de Rotterdamse Veteranendag op de Van Ghentkazerne bij. Ook was hij op de Nationale Veteranendag in Den Haag .

De Zwarte Duivels

De Duitsers gaven de mariniers die vochten om de Maasbruggen de bijnaam ‘die schwarzen Teufel’. Die naam hadden ze te danken aan hun standvastige verzet, en hun donkerblauwe uniformen.

Nadat Rotterdam op 14 mei 1940 gebombardeerd was, konden de mariniers de Duitse opmars niet meer stoppen.

Schotland, Amerika, Nederlands-Indië en Canada

Tot 1944 bleef Ramakers in Nederland, maar na de bevrijding van het zuiden ging hij als marinier naar Schotland en Camp Lejeune in de Verenigde Staten.

Ramakers kreeg daar een zware opleiding. Als Japan zich niet zou overgeven, zou hij onderdeel uitmaken van de Mariniersbrigade die naar Japan zou afreizen. Uiteindelijk werd de brigade naar Nederlands-Indië gezonden.

Hij kwam in 1948 weer terug in Nederland. Drie jaar later emigreerde Ramakers met zijn jonge gezin naar Canada.