Deel dit artikel:











Berghuis: 'Kritiek op trainer is niet belangrijk voor ons' Berghuis (Bron ANP / Olaf Kraak)

Steven Berghuis is nog altijd teleurgesteld over de zeperd van Feyenoord afgelopen zondag tegen VVV (1-0). Maar donderdag kan de landskampioen alweer revanche halen. "Dat is lekker ja, dat we morgen alweer spelen", reageert de rechtsbuiten.

Als de resultaten tegenvallen, neemt de kritiek toe. Zeker als de regerend landskampioen maar liefst negentien punten achter staat op koploper PSV. Maar Berghuis bestrijdt dat de ploeg met minder genoegen neemt. "De lat ligt nog steeds hoog. Alleen het loopt moeizamer dit seizoen. We hebben een nieuw team en je kan niet ons niet vergelijken met het team van vorig jaar." Kritiek op trainer

Met name Giovanni van Bronckhorst krijgt kritiek, onder meer over zijn behoudende tactiek en wisselbeleid. Berghuis trekt zich daar weinig van aan. "De kritiek van buitenaf is niet zo belangrijk voor ons. Als je negentien punten achter de koploper staat, weet je dat het erbij hoort. Maar verder is het niet zo belangrijk wat andere mensen er van vinden. Wij weten waar we mee bezig zijn. En dat het veel beter moet om het niveau van vorig jaar aan te tikken." Met name Giovanni van Bronckhorst krijgt kritiek, onder meer over zijn behoudende tactiek en wisselbeleid. Berghuis trekt zich daar weinig van aan. "De kritiek van buitenaf is niet zo belangrijk voor ons. Als je negentien punten achter de koploper staat, weet je dat het erbij hoort. Maar verder is het niet zo belangrijk wat andere mensen er van vinden. Wij weten waar we mee bezig zijn. En dat het veel beter moet om het niveau van vorig jaar aan te tikken."