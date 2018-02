Win het Feyenoord-shirt van Adidas

Feyenoord en kledingleverancier Adidas zullen tot de zomer van 2023 samenwerken. Om dat te vieren trakteert de kledingleverancier en de kijkers en luisteraars van RTV Rijnmond kunnen daarvan profiteren. Wat staat je te wachten?

Feyenoord shirt

Sinds dit seizoen zendt RTV Rijnmond voorafgaand aan de thuiswedstrijden van Feyenoord een voorbeschouwing live op tv uit. Donderdagavond zal presentator Frank Stout tijdens de uitzending een quiz doen en de winnaar wint een officieel Feyenoord-shirt van Adidas. Dus ben je bij De Kuip. Meld je dan rond 19.15 uur voor de ingang van het Maasgebouw en wie weet win jij wel dat prachtige shirt. Ben je niet bij Feyenoord-FC Groningen? Kijk dan vooral naar de uitzending, want je hoort hoe je nog meer Adidas-kleding van Feyenoord kan winnen.

Feyenoord trainingspak

Hang je op de bank hangt, maar zitten de gaten in je oude kloffie, dan kan je vast een compleet trainingspak van je favoriete club gebruiken. Ook dat geven we weg. Kijk daarom morgenavond naar de tv-uitzending. En ook vrijdag en zondag geven we in FC Rijnmond nog Feyenoord-kleding weg van Adidas.

Speciaal voor de verlenging van het partnership is onderstaande video gemaakt: