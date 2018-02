Nieuwe stations Hoekse Lijn krijgen naambordjes

De haltes 'Vlaardingen West', 'Vlaardingen Oost' en ook de andere nieuwe metrostations van de Hoekse Lijn hebben hun bestemmingsbordjes gekregen. Het is een kleine, volgende stap voor het miljoenenproject dat flinke vertraging heeft opgelopen.

De Hoekse Lijn had in september 2017 geopend moeten worden, maar dit wordt op z'n vroegst eind 2018 . Ook blijft het onzeker of de metrolijn wordt doorgetrokken tot het strand van Hoek van Holland.