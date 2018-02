Feyenoord-trainer Van Bronckhorst: 'Ik snap dat er kritiek is'

Giovanni van Bronckhorst kan tegen FC Groningen donderdag beschikken over een compleet fitte selectie. Zoals altijd wilde de trainer van Feyenoord niets kwijt over zijn beoogde opstelling, maar het lijkt dat hij gaat wisselen na de blamage tegen VVV (1-0).

Direct na de nederlaag kreeg Van Bronckhorst veel kritiek. En daar kijkt hij niet van op. "Je weet dat er kritiek komt als je een wedstrijd verliest. Natuurlijk had ik anders gewisseld, maar dat is makkelijk achteraf. Het gaat om het gevoel wat je tijdens de wedstrijd hebt. En hoe spelers in de wedstrijd zitten. Sam Larsson zat totaal niet in de wedstrijd. En voor Nicolai Jorgensen gold hetzelfde. Hij heeft geen kans gehad. Het waren normale wissels, maar als het niet goed uitpakt weet je dat er kritiek komt."

"We hebben wel een plan B, maar dat doe je meestal als je iets moet forceren. Dat was zondag niet de juiste keuze. De optie was ook om Jens Toornstra er uit te halen, maar als er één speler gevaarlijk was, was hij het wel."

Wat voor veel mensen een raadsel is, is het verval tussen de wedstrijden van Feyenoord. Van Bronckhorst weet ook niet hoe dat komt. "Het verschil tussen PSV en VVV was te groot. Met name de start van de wedstrijd. Morgen wil je dat niet, maar dat zal thuis iets makkelijker zijn dan uit in Venlo."