Stad vol kunst tijdens Art Rotterdam

Kunstliefhebbers kunnen de komende dagen hun hart ophalen in Rotterdam. Woensdag opent de 19e editie van Art Rotterdam in de Van Nellefabriek. Vorige jaren trok de kunstbeurs 26.500 bezoekers.

Art Rotterdam is onderdeel van Art Rotterdam Week. Musea, galeries en horeca door de hele stad staan in het teken van het festival. Bezoekers kunnen met pendelbussen naar de verschillende locaties met beurzen, tentoonstellingen, pop-ups en feestjes.

Net als iedere kunstbeurs is Art Rotterdam een markt voor verzamelaars om kunst te kopen. Meer dan honderd galeries hebben een stand gekregen om werk van hun kunstenaars te laten zien. Maar ook minder vermogende kunstfanaten zijn vier dagen lang van harte welkom in de Van Nellefabriek.

Verweven met de stad

Fons Hof, directeur van Art Rotterdam, is trots op de uitbreiding van de kunstbeurs dit jaar. "En dat het met dit winterse weer toch behaaglijk is."

"Art Rotterdam is heel erg verweven met de stad", zegt Hof. Dat een groot deel van de beurs in de Van Nellefabriek is, draagt volgens hem alleen maar bij aan Art Rotterdam. Kunstliefhebbers houden van architectuur."

Veel ruimtes in de Van Nellefabriek, gebouwd voor de productie van koffie, thee en tabak, hebben hun eigen thema. Er is een ruimte voor installatie- en performencekunst, een ruimte voor aanstormend talent en er zijn videowerken te zien in een verduisterde ruimte van 700 m2.

Zonsondergang als kunstwerk

Ook buiten het gebouw staan kunstwerken. Bijvoorbeeld een acht meter hoge sprookjesboom gemaakt door de jonge kunstenaar Anne de Vries.

Een andere kunstenaar heeft een enorm frame op een versierde sokkel zo geplaatst dat de zonsondergang tijdens Art Rotterdam precies binnen het kunstwerk te zien is.

Jonge kunst

Volgens Fons Hof gaat de beurs niet alleen over prijzen en kopen: "De meeste kunstwerken zijn wel onder de 10.000 euro en vanaf een paar honderd euro. Art Rotterdam is gericht op jonge kunst, dat is over het algemeen minder duur."

"Maar wat kunst kost vind ik niet zo heel belangrijk. Het gaat ook over ervaren van nieuwe kunst, daar hoef je als verzamelaar of liefhebber niet per se een duur kunstwerk voor te kopen."

Als voorbeeld van jonge kunst noemt Hof het onderdeel prospects & concepts in de oude distributieruimte van de Van Nellefabriek. In die ruimte van 2.500 m2 is werk te zien van bijna tachtig beeldend kunstenaars die in 2016 een Werkbijdrage Jong Talent ontvingen van het Mondriaan Fonds.

Wat het duurste kunstwerk is weet Hof niet, wel wat het grootste kunstwerk is. "Dat is een groot schilderij van 3,70 hoog van Ronald Ophuis bij Upstream Gallery in Amsterdam."

Design in de Euromast

Niet alleen de Van Nellefabriek staat vol met kunstwerken. Ook op andere locaties in de stad kun je terecht voor kunst. Zo is het HAKA gebouwen aan de Vierhavenstraat ingericht door meer dan honderd ontwerpers. Denk aan meubels, lichtopjecten en architectuur. In de Euromast is een speciale, bijbehorende tentoonstelling.

Dit jaar is voor het eerst ook de Cruise Terminal onderdeel van Art Rotterdam. In het bekende gebouw op de Wilheminapier zijn solotentoonstellingen van kunstenaars te zien.

Zondag kun je in Atelier van Lieshout van de Rotterdamse kunstenaar Joep van Lieshout aan de Keileweg terecht voor een theatrale show. Met licht, muziek, monologen, interviews en theater worden hoogtepunten uit Van Lieshouts oeuvre gepresenteerd.

Basquiat en Warhol

Een bijzonder onderdeel van Art Rotterdam is de nalatenschap van Hans Sonnenberg, kunstverzamelaar en oprichter van galerie Delta. Vanaf begin jaren zestig bouwde Sonnenveld een enorme collectie op.

Bijna 700 stukken worden in maart geveild. Zijn meest trotse bezit deed Sonnenberg in zijn laatste jaren kado aan Museum Boijmans van Beuningen en Stedelijk Museum Schiedam.

Ongeveer dertig werken zijn nu te zien aan de Eendrachtsweg 56. Onder meer een poster van Jean-Michel Basquiat, uitgegeven door galerie Delta in de jaren tachtig. De poster is de enige die er nog is van de enkele tientallen drukken. Een ander bijzonder werk is een zelfportret van Andy Warhol, door Sonnenberg gekocht in 1966.