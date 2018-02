Deel dit artikel:











Rotterdamse politie vindt boodschappentassen met ruim half miljoen euro Foto: Politie

De politie heeft bij een inval in een huis in Rotterdam-Kralingen een enorme vondst gedaan. In een zogeheten safe house lag onder andere ruim een half miljoen euro, een geldtelmachine, vuurwapen en luxe horloges. Een 27-jarige Rotterdammer is opgepakt.

Een safe house is een pand waar geld wordt bewaard of verdovende middelen worden opgeslagen, bewerkt en verhandeld. Zulke panden zijn vaak luxe huurappartementen waar criminelen anoniem kunnen blijven. Volgens de politie gingen de agenten uit 'een gezonde dosis nieuwsgierigheid' op onderzoek uit. De woning aan de Boezemkade zag er volgens de Rotterdamse politie uit als een groothandel in dure kleding en juwelen en een geldtransportbedrijf. De 620 duizend euro aan contanten werd gevonden in vier bol staande boodschappentassen. Naast het geld, dure kleding, horloges van 10 duizend euro per stuk, schoenen, riemen en een televisie werd een BMW in beslag genomen. De auto stond geparkeerd op de parkeerplaats die bij het appartement hoort. Een 27-jarige man die in het huis was ten tijde van de inval is aangehouden.