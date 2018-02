Deel dit artikel:











Zieke poesjes in vrieskou op straat gedumpt in Heerjansdam Zieke poesjes in de vrieskou op straat gezet in Dordrecht

Twee poesjes van nog geen jaar oud zijn dinsdagavond in de vrieskou voor een garagedeur in de Dorpsstraat in Heerjansdam gezet.

Dierenasiel Louterbloemen kreeg een tip over de jonge diertjes en heeft ze opgevangen. Een van de poesjes heeft de niesziekte, vertelt verzorger Iris Addiks. "De oogjes zitten dicht en er komt groen snot uit het neusje. Het andere poesje is nog niet ziek, maar zit al wel met de oogjes te knijpen." Buiten levensgevaar

"Niesziekte is besmettelijk en stress kan bijdragen aan een verlaagd afweersysteem. Als ze lang bij elkaar in het kooitje hebben gezeten, is er wel kans dat het andere poesje ook ziek wordt", legt Iris uit. Gelukkig zijn de beestjes buiten levensgevaar. "Niesziekte is besmettelijk en stress kan bijdragen aan een verlaagd afweersysteem. Als ze lang bij elkaar in het kooitje hebben gezeten, is er wel kans dat het andere poesje ook ziek wordt", legt Iris uit. Gelukkig zijn de beestjes buiten levensgevaar. Waar de diertjes vandaan komen, is niet te achterhalen. Ze zijn niet gechipt. De twee poesjes krijgen een antibioticakuur en blijven veertien dagen in het asiel, daarna kunnen ze worden herplaatst. Chipplicht

Woensdag werd bekend dat een Kamermeerderheid nu voor een Woensdag werd bekend dat een Kamermeerderheid nu voor een chipplicht bij katten is. Dat zou katteneigenaren verhinderen hun katten zomaar op straat te gooien. "In theorie zou dat werken", zegt Iris. "Maar het kan dat een chip niet is geregistreerd, of met verkeerde gegevens zoals vorige eigenaren. De dierenarts die de chip plaatst zou die eigenlijk ook meteen moeten registreren." De gedumpte, zieke poesjes hebben nog geen namen en het asiel staat open voor suggesties. "Misschien kunnen mensen via Facebook ideeën sturen."