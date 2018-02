Deel dit artikel:











Politie beboet ouders die 'even snel' op schoolstoep parkeren Foto: Politie (Archief)

In Rotterdam-Charlois hebben 71 automobilisten dinsdag een boete gekregen. Tien daarvan waren voor ouders die hun auto's op de stoep parkeerden. De verkeersactie was naar aanleiding van bewoners en scholen die hadden geklaagd over asociale weggebruikers in de wijk.

Onder andere op de Groene Kruisweg, Zuiderparkweg, Oldegaarde, Slinge, Doklaan en Wolphaersbocht werd gecontroleerd. Daar is maximaal 50 kilometer per uur toegestaan, maar sommige automobilisten reden tot 84 kilometer per uur. Dertig snelheidsmaniakken werden bekeurd. Ook tien ouders die hun auto op de stoep parkeerden om kinderen naar school te brengen, kregen een boete. Twee bestuurders reden zonder rijbewijs, zes waren aan het bellen en twee anderen reden door rood. Ook bestuurders die zonder gordel reden, geen voorrang gaven en hun mistlichten niet gebruikten, konden op een boete rekenen. Krabben

Ondanks de waarschuwing dat automobilisten verplicht zijn te krabben voor ze de weg opgaan, hadden zeven bestuurders dit niet gedaan, zij kregen een boete van 230 euro. "Goed zicht is van levensbelang. Je moet er niet aan denken als je een kind dat naar school gaat bijvoorbeeld over het hoofd ziet", zegt een agent die bij de controle aanwezig was.