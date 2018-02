Nieuw ontwerp en vier ton voor basisschool Open Venster

Er wordt een nieuw ontwerp gemaakt voor basisschool Het Open Venster. De school in Rotterdam-Lombardijen wordt verder gebouwd op de bestaande fundering met kelder. Volgens wethouder Robert Simons moet de school binnen drie jaar klaar zijn.

De wethouder kreeg woensdag groen licht van de gemeenteraad. Het huidige schoolgebouw krijgt een opknapbeurt voor 400 duizend euro.

"Dat is hard nodig", erkent schooldirecteur Victor van Toer. "We hebben afbladderende verf en soms lekkende toiletten."

De gemeente gaat definitief niet door met de houten constructie die er nu staat. Uit een recent onderzoek blijkt dat dat 13 miljoen euro zou kosten. Terug naar de tekentafel kost minder dan 8 miljoen euro. "We gaan opnieuw plannen maken met een architect en daarna bouwen", zegt Simons.

Open Venster

Van Toer van Het Open Venster is blij met die uitkomst. "We wachten al zo lang en het is belangrijk dat er nu duidelijkheid is." Hij is er niet rouwig om dat de houten constructie niet wordt afgebouwd.

"Dat ontwerp was eigenlijk te groot. Daarnaast is het drie keer fout gegaan met aanbesteden en lijkt het bouwterrein besmet. Daarom lijkt me nieuwbouw de beste oplossing."

Simons wil een directeur aanstellen die het proces van de nieuwbouw begeleidt. "Die gaat het college en de gemeenteraad elk kwartaal op de hoogte houden van de ontwikkelingen, zodat het niet weer mis gaat."

Onderzoek



In oktober kwam al naar buiten dat afbouwen van het nieuwe pand van de basisschool mogelijk tonnen extra zou gaan kosten. Daarop besloot de gemeente een onderzoek te starten naar de mogelijkheden rondom Het Open Venster.

De gemeente Rotterdam is al voor 15 miljoen euro het schip in gegaan met het project in Rotterdam-Lombardijen. Door problemen rond het pand met de speciale houten constructie en door problemen met de aannemer is er ruim vier jaar na de start nog altijd geen nieuwe school aan de Catullusweg.