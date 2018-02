Man met vuurwapen uit Sliedrechtse bus gehaald door politie

Een arrestatieteam van de politie heeft dinsdagmiddag een gewapende man uit een Sliedrechtse bus gehaald. Dat zegt de politie.

Het voorval gebeurde rond 16:00 uur in een bus die over de Thorbeckelaan in Sliedrecht reed.

De 31-jarige man uit Poortugaal is een bekende van de politie. Agenten hielden hem in de gaten, omdat ze het vermoeden hadden dat de man een wapen bij zich had. Na inspectie bleek hij het vuurwapen in een tasje op zijn lichaam te dragen.

De man zit vast. Hij wordt vrijdag voorgeleid.