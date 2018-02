Barendrechter uitgeroepen tot wereldkampioen broodbakken

Twaalf verschillende soorten brood en een hele bak stress waren ervoor nodig, maar het heeft de 43-jarige Peter Bienefelt geen windeieren gelegd. De Barendrechter mag zichzelf de beste broodbakker van de wereld noemen.

Bienefelt won dinsdag de Bakery Masters in Parijs. Dat is een internationale wedstrijd waar alleen de beste bakkers ter wereld aan mee mogen doen. Het is de eerste keer dat een Nederlander heeft gewonnen.

Prestigieuze wedstrijd

De Barendrechter is van huis uit bakker en geeft tegenwoordig advies aan bakkerijen op het gebied van vernieuwing. Hij plaatste zich voor de Bakery Masters toen hij met zijn BoulangerieTeam meedeed aan het wereldkampioenschap. Peter mocht door naar de individuele wedstrijd.

Bienefelt nam het op tegen achttien andere deelnemers uit onder meer Japan, Taiwan, Turkije, Canada en Australië. Hij kreeg acht uur de tijd om in drie categorieën twaalf verschillende soorten brood te bakken.

Wauw-brood

Van Franse baguettes en sierstokbroden tot desem- en wereldbroden. "Het was echt wel stressen", zegt Bienefelt een dag na de prijsuitreiking. "Acht uur lang doorwerken zonder eten en drinken."

De Barendrechter gooide hoge ogen met wat hij maakte in de categorie 'wauw-brood'. Hij bakte brood met gezuiverd zoutwater uit de Oosterschelde. Extra zout was daardoor niet nodig. Ook zijn broodconcept dat bestond uit meerdere broden in de categorie Bake and Dine viel in de smaak bij de jury.