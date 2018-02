Hoofdverdachte zaak Jip Jurg officieel verdacht van doodslag

De 37-jarige beveiliger die vast zit voor de dodelijke mishandeling van Jip Jurg wordt officieel verdacht van doodslag. Dat zegt justitie. De 37-jarige Rotterdammer blijft nog minimaal veertien dagen vastzitten.

Jip Jurg overleed twee weken geleden na een vechtpartij op het Schouwburgplein in Rotterdam. Hij was na de vechtpartij naar huis gegaan en overleed daar aan inwendige bloedingen. Zijn vader had hem gevonden.

Het was enige tijd onduidelijk wat er was gebeurd tijdens het feest in de Rotterdamse Schouwburg. Op 31 januari meldde een Schiedamse beveiliger zich bij de politie. De 37-jarige man is nu hoofdverdachte in de zaak.

Op vrijdag 2 februari meldden zich nog twee beveiligers op het politiebureau. Beide mannen, een 27-jarige Schiedammer en 37-jarige Hagenaar, zijn afgelopen maandag vrijgelaten, maar blijven wel verdachten in de zaak.

Op dinsdag werd tijdens Opsporing Verzocht bekend dat een glas de aanleiding was voor de vechtpartij. Jip zou met een glas naar buiten zijn gelopen en niet op de beveiligers hebben gereageerd.