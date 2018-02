Dertig tips na oproep over verdwenen dierentrofees

De uitzending van het televisieprogramma Opsporing Verzocht (AVROTROS) dinsdagavond op NPO 1 heeft ervoor gezorgd dat bijna dertig mensen hebben gereageerd op de verdwenen dierentrofees.

De Rotterdamse milieupolitie is op zoek naar zestig schedels van hert-zwijnen en meer dan honderd zwaarden van zwaardvissen . Beide dieren worden met uitsterven bedreigd.

In Indonesië zijn de dieren op bestelling gedood en geprepareerd om vervolgens naar een Nederlandse groothandel te worden vervoerd. In december werd in Indonesië een Nederlander opgepakt. De verdachte zou al jaren vanaf het eiland Bali werken, waar hij ook woont. Hij kocht zijn spullen lokaal in om ze daarna naar ons land te verschepen.

In 2016 werd er in de Rotterdamse haven een container met een grote hoeveelheid beschermde dier- en plantensoorten gevonden. Het ging om onder meer ruim 2000 kilo koraal, krokodillenkoppen, apenschedels en ivoren sieraden.

De spullen zijn naar de groothandel gegaan. Toen de politie daar een inval deed waren tientallen trofees verdwenen.