Deel dit artikel:











Spijkenisserbrug weer open voor verkeer Foto: archief

Op de Spijkenisserbrug, tussen Hoogvliet en Spijkenisse, is weer open voor alle verkeer. Deze was dicht, omdat een auto tegen een slagboom was gereden. Dat is gebeurd aan de kant van Spijkenisse.

Door het ongeluk was de brug gestremd voor zowel het weg- als het scheepvaartverkeer. Het rijdende verkeer werd zolang ter plekke omgeleid via de Botlektunnel. De brug is rond 17.35 uur weer vrijgegeven. De slagboom is weggehaald en vervangen. De scheepvaart rondom Spijkenisse heeft nog steeds last van aangereden slagbomen, de slagboom van de Botlekbrug is aangereden rond 17.35 uur. Hierdoor was alle scheepvaart gestremd.