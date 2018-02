Deel dit artikel:











Rotterdamse bouwt gedetailleerde maquette stadhuis Linda Palm naast haar maquette van het stadhuis in Rotterdam.

"Ik ben Rotterdammer, dus wat is er mooier dan een gebouw uit eigen stad na te maken?" Linda Palm is nog altijd even enthousiast over de maquette van het Rotterdamse stadhuis als toen ze zo'n 4 maanden geleden begon.

"Het stadhuis is een mooi, groot gebouw en ik was op zoek naar een uitdaging", legt de Rotterdamse uit. Ze heeft al vaker maquettes gemaakt van Rotterdamse gebouwen, zoals Hotel Pincoffs en het Poortgebouw, maar nog niet zo groot als het stadhuis. "De maquette is ongeveer 1 meter bij 70 centimeter. De klok komt zo'n 50 centimeter hoog." Palm maakte geen gebruik van een bouwpakket, maar heeft alles zelf uitgezocht: de afmetingen, de details en welk materiaal er nodig is. "Zo heb ik de ramen gemaakt met lucifers en zijn er ook ijsstokjes verwerkt in dit bouwwerk." De laatste werkzaamheden moeten nog worden afgerond, maar dat zal niet lang meer duren. De Rotterdamse weet nog niet waar haar volgende project gaat worden. "Mogelijk ga ik Aboutaleb aanschrijven, misschien heeft hij een idee." Mocht de burgemeester het bouwwerk willen hebben, dan moet hij de portemonnee trekken: "Ik ga 'm niet gratis weg doen", zegt Palm lachend.