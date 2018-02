Kruispunt Patersweg in Dordrecht moet veiliger voor fietsers

Het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht stelt de gemeenteraad voor het kruispunt Patersweg-Zuidendijk te verbeteren voor fietsers. Door het kruispunt anders in te richten wordt het overzichtelijker en veiliger voor alle verkeer, in het bijzonder voor fietsers.

Overzichtelijker voor fietsers

Het kruispunt Patersweg-Zuidendijk is een bekend knelpunt voor verkeersveiligheid, vooral voor fietsers. Er wordt een verkeersplateau aangelegd dat de snelheid van het autoverkeer afremt en de overgang naar de 30-kilometerzone duidelijker maakt.

De hoofdfietsroute over de Patersweg richting Wielwijk heeft straks voorrang op de kruising met de Zuidendijk. Het ontwerp houdt rekening met de mogelijke latere inrichting van de Patersweg als fietsstraat.

Definitieve herinrichting

Het kruispunt is vijf jaar geleden bij de reconstructie van de Laan der Verenigde Naties provisorisch aangepast, in afwachting van de definitieve herinrichting. Hiervoor is nu een ontwerp gemaakt, zodat met de herinrichting kan worden begonnen. Het schetsontwerp is in november met omwonenden besproken.

Subsidie

De benodigde middelen voor de aanpassing komen uit het Uitvoeringprogramma 'Dordt Fietst Verder! 2015-2018' (€ 399.000,-) en een subsidie van de Provincie Zuid-Holland (€ 170.000,-). Als de raad daarmee instemt, kunnen de werkzaamheden voor de zomer starten en in het najaar worden afgerond.