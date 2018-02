Theaterman opent avonturenpark in Groot-Ammers

Nog zeven weken en dan krijgt Groot-Ammers er een grote publiekstrekker bij. Een avonturenboerderij waar kinderen alles leren over het boerenleven en over de oorsprong van hun eten.

Musical-organisator Michael van Hoorne is de oprichter van het park. Hij kon het terrein van het voormalige ooievaarsdorp overnemen en hoefde daarover niet lang te twijfelen.

Van Hoorne is onder meer verantwoordelijk voor de kindertelevisie-serie 'Fien & Teun'. De boer en boerin leken hem bij uitstek geschikt om de kinderen rond te leiden door de avonturenboerderij.

"Zij zijn de gastheer en gastvrouw eigenlijk in het park. Naast dat je ze ziet in shows kom je ze ook tegen in alle boekjes en bij alle uitleg in het park", aldus Van Hoorne.

In het park krijgen kinderen uitleg over waar landbouwproducten als groenten, melk en vlees vandaan komen. Ze kunnen zelf aan de slag door mee te helpen op de boerderij of door met een molen zelf water omhoog te pompen.

In de weekenden en tijdens vakanties zullen er verspreid in het park acteurs zijn die shows verzorgen, er komen zijn demonstraties en speciale activiteiten. Daarnaast kunnen ze volop ravotten op speeltoestellen en bij het 'waterspelen'.

In het park hebben veel dieren hun plek al gekregen. De paden zijn al uitgezet en er staan veel gebouwen die je op een boerenbedrijf zou verwachten, maar ook gebouwtjes met een meer stripboekachtig uiterlijk. Sommige fungeren als theatertje of speeltoestel, andere hebben echt een functie als stal.

Kinderen die de avonturenboerderij bezoeken krijgen na hun rondleiding door Fien & Teun een boerderijdiploma. Maar dat betekent volgens Van Hoorne niet dat ze daarna nooit meer hoeven te komen. "We hebben maandelijks een nieuw thema en net geboren dieren, dus het is altijd interessant om het park weer te bezoeken."