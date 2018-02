Federer naar ABN AMRO World Tennis Tournament

Roger Federer zal volgende week meedoen aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam Ahoy. Na zijn overwinning op Marin Cilic in de finale van de Australian Open, heeft de tennisser uit Zwitserland zijn deelname aangekondigd.

Het is de negende keer dat Federer aan het tennistoernooi in Rotterdam meedoet. Toernooidirecteur Richard Krajicek is blij dat de Zwitser naar Nederland komt: "Het is geweldig dat Roger er last-minute voor heeft gekozen om naar het ABN AMRO World Tennis Tournament te komen."

De Zwitser kan in Rotterdam een gooi doen naar de eerste plaats op de wereldranglijst. Als Federer de halve finale van het ABN World Tennis Tournament haalt, dan lost hij de Spaanse tennisser Rafael Nadal als de mondiale nummer één af.

Wanneer Federer in actie komt, is nog niet bekend. Naar verwachting wordt dit dinsdag of woensdagavond.

Het toernooi begint op maandag 12 februari. RTV Rijnmond doet heel de week verslag van het tennisevenement.