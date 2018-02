Een 66-jarige eigenaar van een boerderij uit Oostvoorne is woensdag aangehouden. De politie verdenkt hem van het hebben van een hennepkwekerij aan de Hoonaardweg.

Aanleiding voor de verdenking is de brand die zaterdag zijn schuur volledig vernietigde. In de aangrenzende ruimtes is materiaal gevonden wat duidt op de mogelijke bouwplannen van een hennepkwekerij. Bij de brand kwam asbest vrij.