Politie op zoek naar nep-controleurs Stedin Foto: archief

De Dordtse politie is woensdagavond op zoek gegaan naar mensen die zich voordoen als controleurs van Stedin. Op dinsdag en woensdagmiddag hadden nep-controleurs al in de Hoeksche Waard en in Sliedrecht toegeslagen.

De oplichters doen alsof ze de meterstanden komen opnemen. Eerder op de dag was het in 's Gravendeel twee keer raak. Tussen 14:30 en 15:00 uur werd een woning aan de Hekelstraat leeggeroofd, zegt wijkagent Martijn van Voorst. De man deed zich voor als meter opnemer van netwerkbeheerder Stedin. De dief heeft geld en sieraden buitgemaakt. In de Sliedrechtse wijk Baanhoek gebeurde dit op dinsdag ook. De politie adviseert mensen die onverwachts een Stedin-controleur aan de deur krijgen met de netbeheerder te bellen om te kijken of het zuivere koffie is.