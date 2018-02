Eerste palen de grond in voor omstreden nieuwbouwwijk Numansdorp

De bouw van de omstreden woonwijk Torensteepolder in Numansdorp is gestart. Woensdagmiddag werd symbolisch de eerste paal geslagen. Symbolisch, want het werk is al twee weken bezig.

Al sinds 2009 is er gesteggel over de woonwijk. Omwonenden zien de wijk niet zitten, omdat onder meer de ontsluitingsweg langs hun huizen komt en ze hun weidse uitzicht over de polder kwijt zijn. Het gaat om 176 woningen.

Wethouder Bas Boelhouwers mocht de starthandeling verrichten in de heimachine. “Ik ben heel blij. Je weet dat deze dag ooit komt en nu is hij er. We hebben de huizen hard nodig om geen krimpgemeente te worden”, aldus Boelhouwers.

Toekomstige bewoners waren bij de starthandeling. Zij hebben lang uitgekeken naar dit moment.

“We zijn echte Numansdorpers en wonen nu in Rotterdam. Het idee was dat we daar een jaar zouden wonen, maar dat zijn er door de vertraging nu drie geworden”, vertelt het jonge stel Kevin en Victoria.

Schadevergoedingen

De omwonenden die geprotesteerd hebben hielden zich stil. Zij zijn nog volop in onderhandeling met de gemeente over schadevergoedingen. Wel hebben ze voor elkaar gekregen dat er een bredere sloot komt tussen de woningen aan de Schuringsedijk en de nieuwbouw.