Verkiezingsdebat H-I-A: Over gratis ov voor 65-plussers en 'partybus' voor jongeren

Het verkiezingsdebat van Rijnmond Nu was woensdagavond in Hendrik-Ido-Ambacht, of zoals de gemeente ooit heette: Hendrik-Ido-Oostendam-Schildmanskinderen-Groot-en-Klein-Sandelingen-Ambacht.

Tijdens het debat waren coalitiepartners SGP-ChristenUnie, CDA en VVD aanwezig. Ook Gemeente-Belangen, PvdA en D66 waren aanwezig. De partij Ambacht Uw Belang schitterde door afwezigheid. De partij had aangegeven "geen interesse te hebben in het debat".

Het hete hangijzer dat winkelcentrum De Schoof heet, kwam woensdagavond uiteraard ter sprake. Ook het openbaar vervoer en het vele bouwen was onderwerp van gesprek.

De Schoof

De Schoof is een vrij modern winkelcentrum dat in 2000 gebouwd is, maar wegens de stijgende online aankopen hadden winkeliers het moeilijk. Daarom waren er plannen voor uitbreiding. Die plannen zijn in september vorig jaar door de gemeente van tafel geveegd omdat er te weinig draagvlak voor was onder Ambachters.

"Maar versterking is toch nodig", zegt André Flach van SGP-ChristenUnie. Hij stelt voor ondernemers te helpen door de regeltjes terug te brengen.

"Vaak wordt je van het kastje naar de muur gestuurd met allerlei inspecties. Ondernemers haken daarop af. Wij willen ze in een snel en kort traject in contact brengen met alle instanties zodat ze aan de slag kunnen en niet weken bezig zijn met dingen die niks met ondernemen te maken hebben."

De onrustige periode rondom De Schoof had ook te maken met het afsluiten van de Graaf Willemlaan, zegt D66. De partij vindt dat er wel iets moet gebeuren en heeft plannen om het winkelcentrum te overkappen. De mogelijkheden daartoe laat Marijke Gommans dan onderzoeken door experts.

"Er moet goed gekeken worden naar een overkapping die geschikt is bij regen en ook wanneer het warm is." Zo'n dak kan duur zijn, maar als de klanten wegblijven dan kom je ook niet verder, is het argument van de partij. "We moeten er rekening mee houden dat we gegroeid zijn en veel aantrekkingskracht hebben op het moment. Als je zo populair bent, moet je ook zorgen dat je voorzieningen goed zijn."

Volgens het CDA moet er breder gekeken worden en dan vooral naar zaken waar de gemeente daadwerkelijk invloed op kan uitoefenen: "Maak de omgeving aantrekkelijker zodat er een natuurlijke toegang ontstaat richting De Schoof", zei Steven van Die.

Openbaar vervoer

Een van de verkiezingspunten van partij Echt voor Ambacht (EvA) is gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. "Er is vraag naar, zeker onder minima", zei Adrie Scheurwater.

Flach van de SGP-ChristenUnie snapt niet waarom dat zou moeten. Het is volgens hem niet zo dat 65-plussers wegens de kosten geen gebruik maken van het ov, maar omdat het toegankelijker gemaakt moet worden. Ook zouden speciale seniorenbussen ingezet kunnen worden.

Ook het CDA is tegen het plan: "Als je gratis ov zou invoeren, zou je dat voor alle leeftijden moeten doen en niet alleen voor 65-plussers", zegt Van Die. Hij vindt het plan leeftijdsdiscriminatie. Wel denkt hij dat het CDA zich zou kunnen vinden in een voorstel om een regeling te treffen voor minima.

"Juist mensen die vanwege hun inkomen geïsoleerd zijn; als je die mensen meer vrijheid kan geven door ze gratis te laten reizen dan kunt u ons daarin vinden", sprak hij uit tegen Scheurwater.

De VVD en Gemeente Belangen vinden dat er eerst gekeken moet worden naar de bereikbaarheid van bepaalde plekken, voordat er over kosten gesproken worden. "Mensen klagen erover dat ze te ver moeten lopen, die halte bij De Schoof en het Waterbusplein, dat vinden we belangrijk. Niet gratis ov", zegt Marjet Vogelaar van Gemeente Belangen.

"Er is gewoon vraag naar", hield Scheurwater vol. "Ik denk dat we kunnen beginnen bij 65-plussers. Mijn pleidooi is: laten we er zorgvuldig naar kijken."

Opvallend is dat de gemeente er weinig over te zeggen heeft. "Het is uiteindelijk wel een marktpartij die het uitvoert. Wij verlenen wel de concessie en willen in de toekomst eisen stellen aan de partij die rijdt: die moet wel de bereikbaarheid verhogen", aldus Flach (SGP-ChristenUnie).

Woningbouw en jeugd

Hendrik-Ido-Ambacht is bijna klaar met bouwen. De gemeente is van 5000 inwoners naar straks 32 duizend inwoners enorm gegroeid. Wat de SGP-ChristenUnie en CDA betreft is het daarom afgelopen met het bouwen.

"Als er geen logische meerwaarde is om ergens gebouwen neer te zetten, dan moeten we die groen maken", zegt Van Die (CDA).

D66 denkt dat bouwen best kan, maar dan voor bepaalde doelgroepen. Ook EvA vindt dat er nog gebouwd kan worden, maar dan voor jongeren.

"Als zij zich inschrijven bij de woningbouwvereniging moeten ze acht jaar wachten. Wij zijn daarom voor sociale koopwoningen en ook sociale woningbouw, ook voor ouderen. Maar niet ten koste van het groen", voegde Scheurwater er nog snel aan toe.

In de Vogellanden is ook nog ruimte voor woningbouw, zegt Van der Wulp (PvdA). De gemeente heeft daar grond gekocht voor zeventig miljoen euro, waar maandelijks rente over betaald wordt. Maar volgens het CDA gaat het dan niet over sociale woningbouw, maar moeten er hele dure woningen komen.

"Het klopt dat het dure grond is, maar dat betekent ook dat we die grond duur moeten verkopen, omdat we er anders verlies op maken."

Uitgaan

Er moeten meer uitgaansgelegenheden komen voor de jeugd, vindt EvA. Ook SGP-ChristenUnie wil meer plekken voor jeugd. "Plekken waar ze niet geassocieerd worden met problemen. Ze hebben gewoon ruimte nodig, het zijn jongeren en die maken nou eenmaal herrie."

"We zijn allemaal jong geweest", voegt Vogelaar (Gemeente Belangen) toe. "Als je echt helemaal rustig wil wonen; ga op de Veluwe wonen, daar is het lekker rustig."

Een ander idee is een JOP, een mobiele jongeren ontmoetingsplek. "Een soort partybus", zei gespreskleider Ruud de Boer.

Om het idee van Marijke Gommans (D66) werd gelachen, maar het idee is een serieus voorstel. "Als je een mobiele hebt, kun je hem verplaatsen naar een andere plek. We kunnen het wel vrolijk trekken naar een pipokar, maar we moeten wel zorgen dat de jongeren toch ergens een plek hebben. Als je het op deze manier zou kunnen oplossen - en het is voor mij de moeite waard om uit te testen - dan kunnen we heel tevreden zijn als het goed gaat", aldus Gommans.

Radio Rijnmond komt de komende tijd vrijwel dagelijks om 18:00 uur uit een andere gemeente in de regio met het programma KOORTS. Dinsdag was presentator Ruud de Boer te gast in Hendrik-Ido-Ambacht. Ook de lokale omroep ATOS RTV zond het debat uit.