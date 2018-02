Waterschade Gorinchem: 'Je weet een ding, je houdt het niet meer tegen'

De gesprongen waterleiding maandag heeft bij verschillende woningen in Gorinchem schade aangericht. Bij twee woningen in de Koningin Emmastraat is de schade het grootst.

Martijn Kantes woont op nummer 39 en weet twee dagen later nog steeds niet zeker hoe groot de schade is. De expert komt volgende week terug, omdat dan pas écht duidelijk wordt welke schade het vele water in huis heeft aangericht.

De bank moest naar buiten en de vloer is eruit gehaald. De schade is met name te zien aan de opstal. De plinten zijn gescheurd en de hoop is dat de keuken nog intact is, maar 'je voelt de bobbels ontstaan'.

Stromen

Kantes zat thuis te werken toen hij iets hoorde stromen en de voordeur opende, vertelde hij aan RTV Rijnmond. Toen het water naar binnen kwam heeft hij er van alles voor gegooid. Daarna is hij om het huis heen gerend om zaken aan de voorkant van het huis te leggen ter bescherming.

Bij terugkomst kwam het water ook van achter het huis binnen gestroomd.

''Je weet een ding, je houdt het niet meer tegen. Toen ben ik dingen op hoogte gaan zetten en proberen schade te voorkomen."

Er stond zo'n dertig centimeter water in de woonkamer en in de keuken. Kantes stond tot bijna aan zijn knieën in het water.

De man geeft aan dat zijn familie er nog wel kan wonen, maar dat dit wel afhankelijk is van de elektrische apparaten en in hoeverre deze het nog doen.

Rotten en schimmelen

Buurman Sander van Driel woont met zijn gezin sinds drie maanden op nummer 40. De familie is net klaar met verbouwen.

Van Driel noemt de situatie 'verschrikkelijk'. De parketvloer gaat volgens techneuten veel ellende geven. De houten balken onder de vloer kunnen door het water gaan schimmelen of rotten.

"Dat is voor de volksgezondheid of het binnenmilieu heel slecht. Dit kan grote gevolgen hebben waar we nog lang last van kunnen hebben", zegt Van Driel.

Hij is het meest bang voor de onzekerheid: "Wie gaat dit betalen? Hoe kom je hieruit? Het gaat nog heel veel tijd vragen om hieruit te komen. Hoe zit je er over een paar maanden bij?"

Hij en zijn vrouw kamperen boven in het huis, de kinderen zijn overgebracht naar opa en oma om daar de komende tijd te logeren.