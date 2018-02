'Toch meer vervuiling nieuwe snelweg A13/A16'

Er zal mogelijk meer luchtvervuiling door fijnstof zijn als de nieuwe snelweg A13/A16 in gebruik wordt genomen. Maar dat ligt niet aan die snelweg, zegt de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg van mobiliteit na vragen van de gemeenteraad. "Het gaat om fijnstof dat wordt veroorzaakt door andere bronnen zoals de industrie op de Maasvlakte."

Bij het besluit om de A13/A16 aan te leggen is afgesproken dat er geen toename van geluidsoverlast en luchtvervuiling mag zijn. Met geluidsschermen lijkt dat voor de lawaaioverlast te lukken, maar voor de luchtvervuiling dus niet. De hoeveelheid stikstof blijft nog wel binnen de grenzen, maar dat geldt niet voor fijnstof.

'Hopelijk snel schonere auto's'

Meerdere partijen in de raad zijn hier niet blij mee. GroenLinks wil dat wethouder Langenberg teruggaat naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat om geld te krijgen voor aanpassingen aan de weg. Maar dat wil de wethouder niet. Hij vindt dat er voldoende gedaan is.

Langenberg hoopt dat de autofabrikanten snel komen met schonere auto’s en dat de industrie ook minder luchtvervuiling veroorzaakt.

Bezorgde bewoners

De bewoners in Ommoord hebben zich grote zorgen gemaakt over luchtvervuiling. Arno Bonte van GroenLinks is bang dat daar nu een tweede Overschie ontstaat: “Dat is een situatie die geen enkele partij in deze raad heeft gewild."

De bouw moet van de A13/A16 moet in 2019 beginnen. Als alles volgens planning verloopt gaat de weg open in 2024. De weg begint bij het Terbregseplein en sluit bij Rotterdam The Hague Airport weer aan op de À13. De nieuwe verbinding moet er voor zorgen dat de verkeersdruk op de ring en onderliggende wegen zal afnemen.