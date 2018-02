Zedenzaak Meerkerk leidt naar moord(en)

Een zedenzaak in Meerkerk in de Alblasserwaard heeft de recherche onverwacht op het spoor gezet van een moord. Een echtpaar uit het Noordhollandse Zwaag zit vast. Zij zouden hun eigen dochter hebben gedood. Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers.

De zedenzaak speelde zich af op Hoeve Jedidja in Meerkerk, een therapeutisch centrum op christelijke grondslag. Directeur Aaldert van E.(77) werd in 2016 veroordeeld voor ontucht met meerdere patiëntes.

Vorig jaar kwam er een nieuwe zaak bij: Aaldert zou nog een patiënte hebben misbruikt. De vrouw had in 2016 zelfmoord gepleegd. Na haar dood was er aangifte gedaan van ontucht.

Cold Case

In dat zedenonderzoek vernam de politie dat de oudere zus van het slachtoffer in 2012 ook zelfmoord had gepleegd. Het Rotterdamse cold caseteam onderzocht het sterfgeval en concludeert nu dat er sprake was van moord. De 29-jarige vrouw zou zijn gedood 'door het opzettelijk toedienen van een dodelijk of euthanasiemiddel'.

De 58-jarige moeder en de 63-jarige stiefvader van de vrouw zitten vast op verdenking van moord. Mogelijk wordt de aanklacht nog uitgebreid. Thomas Slieker van justitie in Rotterdam: "We bekijken drie andere sterfgevallen, van mensen die in behandeling zijn geweest bij dezelfde zorginstelling. Daarbij werd in eerste instantie uitgegaan van zelfmoord, maar nu ontstaat de verdenking dat sprake is van moord."

Jongere zus

Onder de drie verdachte sterfgevallen is ook de zelfmoord van het slachtoffer uit 2016. De jongere zus dus van de vrouw die vier jaar eerder was gestorven. Hun moeder, Linda den H., is werkzaam geweest in Hoeve Jedidja. Geen van de slachtoffers is in de zorginstelling zelf overleden.

Justitie verdenkt Aaldert van E. niet van betrokkenheid bij de moord(en). Hij staat op 20 februari in Rotterdam terecht in de zedenzaak. Op 14 februari moet een andere medewerkster van Jedidja, Marjos H.(62), voor de rechter verschijnen, ook voor seksueel misbruik.